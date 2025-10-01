Inaugurata la Caribbean Blue Moon Dance School

Grande partecipazione e fantastica atmosfera alla festa di inaugurazione della nuova scuola di danza Caribbean Blue Moon Dance School di Pasquale Oriundo, festa che si è svolta alla presenza degli assessori del Comune Di Grosseto Luca Agresti e Riccardo Megale oltre che di numerosi cittadini.

Grosseto: L’evento, tra musica, esibizioni e applausi, ha trasmesso fin da subito lo spirito con cui nasce questa realtà: un luogo aperto a tutti, dove la danza non è solo tecnica ma soprattutto passione, incontro e comunità.

Pasquale, 27 anni, balla da quando ne aveva 8. Dopo un lungo percorso fatto di impegno, esperienze e soddisfazioni, ha scelto di aprire la sua scuola per creare uno spazio che fosse davvero suo: non un semplice centro di danza, ma una “casa” dove sentirsi accolti e liberi di esprimersi.

Accanto a lui la ballerina Anna, con cui condivide palchi nazionali, internazionali, progetti, e oggi anche il sogno di costruire una scuola che metta al centro le persone, prima ancora che i risultati.

La nuova scuola raccoglie l’eredità di Tania e Luigi, che qui hanno fatto crescere per anni la loro realtà e che continuano oggi ad insegnare tango argentino, arricchendo l’offerta formativa con la loro esperienza. In squadra c’è anche Agnese Quinti, campionessa per due anni di fila della Red Bull BC One Italy , che ha gareggiato sui palchi internazionali della Redbull Word Final, diventando Ambassador Redbull.

Agnese ha anche intrapreso un percorso nella facoltà di scienze motorie, ciò le permetterà di portare oltre alla sua energia anche tanta professionalità nell’insegnamento della breakdance e preparazione fisica.

L’offerta complessiva è ampia e variegata: ginnastica posturale, balli di gruppo, reggaeton, danze a squadra per i ragazzi, mini e baby dance, caraibico e latino-americano, bachata sensual, salsa in linea, hip hop, breakdance e tango argentino. Un ventaglio di discipline che risponde alle esigenze di tutte le età, dai bambini agli adulti, dai principianti agli agonisti.

La nascita di questa scuola rappresenta un nuovo capitolo per la città: un punto di riferimento dove la danza diventa non solo arte e allenamento, ma anche famiglia, amicizia e libertà di espressione.







