Inaugurata l’8ᵃ ed di Branzino the Challenge 2025

La pesca alla spigola da kayak Catch and Release con esche artificiali. Inaugurazione con le Roca Girls e Michela Mignano.

Orbetello: Inaugurata ufficialmente l’ 8ᵃ edizione di Branzino the Challenge, c’erano tutti alla presentazione/spettacolo nella struttura di accoglienza, il Branzino Center, nell’area del Circolo Canottieri di Orbetello, alle ore 17.00, a portare i saluti del sindaco il consigliere comunale, con delega allo Sport, Ivan Poccia «L’amministrazione di Orbetello è orgogliosa di stare vicino ad una manifestazione a carattere internazionale come Branzino The Challenge – ha affermato Ivan Poccia – sport e turismo insieme rappresentano un volano importantissimo per il nostro territorio e hanno una ricaduta positiva in tutte le attività locali, cosa che deve essere assolutamente valorizzata».

A spiegare l’intensa due giorni di gara il presidente dell’Associazione Insidefishing Silvio Smania che ha illustrato anche la possibilità di effettuare presso il Branzino Center, situato nell’area del Circolo Canottieri, lezioni gratuite di kayak e di pesca sportiva a chi per la prima volta vuole approcciarsi a questo tipo di sport. La presentazione è stata allietata dall’esibizione della cantante Michela Mignano popolarissima nel Veneto, nel Lazio e da oggi anche in Toscana e, delle Roca Girls Team, le Cheerleaders che aprono gli eventi sportivi del Principato di Monaco, intervenute grazie al sostegno del partner new entry Acli Terra. L’8ᵃ edizione di Branzino the Challenge, vede sei Nazioni in gara con agguerriti concorrenti provenienti da: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Bulgaria e Svizzera che si contenderanno un trofeo a dir poco esclusivo, realizzato artigianalmente appositamente per Branzino the Challenge. Molto interessante il montepremi in palio anche per il Team Campione che si aggiudicherà il Pescare show Trophy e il Big Sea Bass che invece si aggiudicherà il Fiiish Trophy. Sul palco anche il campione di Branzino the Challenge 2024 Milenko Stoychev, accolto con entusiasmo e curiosità per carpire i suoi segreti; «per affrontare questa gara adotterò diverse strategie, una di queste sarà muovermi il meno possibile lungo la laguna – ha affermato il campione Milenko Stoychev – posso dire che sicuramente userò l’esca che mi ha fatto vincere lo scorso anno e poi il resto ve lo svelerò domenica». Branzino the Challenge, la più importante manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali, specificatamente dedicata alla spigola che si pratica in kayak, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Orbetello e organizzata da Insidefishing si avvale della collaborazione di molti partner locali, la storica Cooperativa de I Pescatori di Orbetello, la Società i Canottieri di Orbetello, Gruppo Gitav “The Caesar Park Hotel” di Orbetello, il Camping Village Marina Chiara e Welcome Maremma. La competizione vanta la partnership di prestigiosi brand del settore come: Tubertini, Seika, Old Captain, Fiiish, Bolsena Yachting, Pescare Show, NRS, Garmin, Trabucco, Rapture, Salt Water Italy, Jack Fin, Salmotrutta e Mallolures. Le fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge e sul canale YouTube di Insidefishing. Le puntate in diretta streaming prevedono le interviste ai concorrenti, i contributi sulle novità legate alla pesca, portate ad Orbetello dalle aziende di settore ed un interessante reso conto della giornata di gara. «Alte le aspettative per questa due giorni, aspettiamo con ansia l’inizio della competizione – ha affermato Vito Rubino guida di pesca sportiva - le giornate sono buone, l’acqua è limpida e la laguna gode di ottima salute, non ci resta che aspettare per vedere chi sarà il migliore». Branzino The Challenge entrerà nel vivo domani mattina (sabato 3 maggio) alle ore 7.00, dagli alaggi nell’area del Circolo Canottieri di Orbetello, in prossimità della struttura di accoglienza, entreranno in acqua i coloratissimi yakers, pronti a sfidarsi al meglio delle cinque catture, della prima giornata di gara. Partenza dal centro della Laguna alle ore 8.00 in punto.

Info: www.branzinothechallenge.com oppure pagina

Fb: https://www.facebook.com/branzinothechallenge