Inaugura a Orbetello la mostra di Leonardo Donghi: l’ironia del legno prende vita in “Omini”

Sabato ore 19:00 – Galleria Orler

Orbetello: Sabato Corso Italia ad Orbetello si animerà per l’inaugurazione della mostra del celebre artista e designer Leonardo Donghi, con un aperitivo esclusivo, alle 19:00, alla presenza dell’artista. L’evento, promosso dalla Galleria Orler, è l’occasione perfetta per scoprire e collezionare pezzi unici della nuova collezione degli iconici "Omini", sculture in legno che coniugano design, artigianato e ironia contemporanea.

Sculture che raccontano il mondo

Leonardo Donghi, nato a Monza e con una solida formazione da falegname, trasforma il legno in narrazione visiva. Le sue sculture, ciascuna composta da nove pezzi dipinti a mano, rappresentano figure umane stilizzate, ironiche e vibranti. Da personaggi storici come il vichingo, a ritratti di icone moderne come Donald Trump e il culturista, ogni “Omino” porta con sé una riflessione sociale leggera ma acuta.

Un design da collezione

Ogni opera è racchiusa in una valigetta di legno artigianale, che funge da cornice espositiva e contenitore. Questa particolarità consente di appendere l’opera o interagirvi direttamente, dando spazio alla creatività del collezionista. Le tonalità vivaci e la fattura manuale rendono ogni pezzo un esemplare irripetibile, perfetto per chi cerca autenticità e valore nel design contemporaneo.

Collezionare un “Omino” di Leonardo Donghi significa possedere un frammento unico di arte italiana, che fonde artigianato tradizionale e spirito contemporaneo. Un’opportunità rara per incontrare l’artista e acquistare in anteprima opere inedite e da collezione.

Appuntamento sabato 19 luglio presso la Galleria Orler di Orbetello, in Corso Italia 35, per l'inaugurazione della mostra e un aperitivo con l'artista.