"In viaggio a Samarcanda": alla libreria QB il racconto di Germano Longo

Grosseto: Un altro appuntamento a QB, ma stavolta non si parla di libri. Stavolta si racconta un viaggio.



A Samarcanda in moto, è il viaggio che Germano Longo racconterà domani, mercoledì 29 novembre alle 18 alla libreria QB di Grosseto. Attraverso foto e parole ci si potrà immergere nella città dell'Uzbekistan, celebre per le sue moschee e i suoi mausolei. Si trova sulla Via della Seta, l'antica via commerciale che collegava la Cina al Mediterraneo.