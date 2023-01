In Versilia la befana vien dal mare, a pulire le spiagge

Versilia: Anche quest’anno la Befana in Versilia arriva dal mare, per incentivare a tenere più pulito il mare-nostrum, che poi è di tutti. Singoli e famiglie potranno partecipare alla pulizia delle spiagge, postando le foto di quello che ha raccolto sui social di GoVersilia o inviandole per email. Non importa quanto, non importa come, ciò che conta è la goccia nel mare, ovvero, anche solo un brandello di plastica.



L’iniziativa si chiama “La Befana vien dal mare” e si terrà a Tonfano il 6 gennaio 2023.





“La befana vien dal mare con le pinne tutte rotte” recita una delle strofe del ritornello di una Befana solitaria, che è andata in giro per le spiagge della Versilia già la sera del 5 gennaio, quando giunta a riva inizierà la raccolta di tutti quei materiali che non dovrebbero stare sulla spiaggia.

L’evento, che ha lo scopo di trasferire ai più piccoli, ma ricordare anche agli adulti, che viviamo in un mondo a ciclo chiuso dove tutto quello che produciamo e buttiamo nel mare torna in noi attraverso quello che mangiamo e respiriamo.

Unitevi alla Befana che vien dal mare a pulire la spiaggia e postate la vostra foto sul Gruppo Social Facebook GoVersilia o sul vostro profilo Instagram inserendo il tag a Goversilia e/o gli ashtags #goversilia #labefanaviendalmare.

L’immagine dovrà includere un oggetto raccolto sulla spiaggia. Si può partecipare anche inviando le proprie immagini via email a goversilia@gmail.com. La settimana seguente sarà pubblicata la miglior foto che ricorda a tutti noi che siamo la “goccia nel mare” e che senza gocce non c’è mare.





Inoltre la Befana “Ecologica” alla vigilia dell’epifania dopo essere arrivata dal mare è andata ad asciugarsi le pinne volando fino in centro storico aiutata dagli amici di A.S.D. Pietrasanta, accompagnata dalla Filarmonica di Capezzano Monte e è saltata giù dal campanile sorvegliata da E.Acrobatica.

Dopo essersi riposata cullata dalle campane questa mattina presto tornerà direttamente a ripulire le spiagge e verrà a salutare grandi e piccini col suo sacco colmo di carbone, caramelle e detriti a Tonfano a Marina di Pietrasanta dove la troverete alle ore 10:30 in Piazza XXIV Maggio di fronte al pontile in attesa dell’arrivo del mago Matteo con il suo spettacolo.