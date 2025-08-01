In Toscana il telerilevamento diventa iperspettrale

Giani e Baccelli: “Siamo una regione all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nella tutela del territorio”. Mappate le aree intorno a Lucca, Prato e Grosseto si punta ad estendere i rilevamenti a tutti i comuni capoluogo

Firenze: La Regione Toscana ha sperimentato, e con successo, il telerilevamento iperspettrale, quello che consente di mappare, con rilievi aerei o satellitari, il territorio con un altissimo livello di risoluzione.

“La Toscana – affermano soddisfatti il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale al governo del territorio, Stefano Baccelli – è stata la prima regione a fare un accordo in tal senso con l’Agenzia spaziale italiana, così da avere un rilevamento iperspettrale della propria superficie. Insomma siamo una Regione all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie e, anche attraverso il loro utilizzo, nel tutelare il proprio suolo. Al momento con la tecnologia iperspettrale sono state mappate le aree intorno a Lucca, Prato e Grosseto, ma puntiamo ad estendere i rilevamenti a tutti i Comuni capoluogo”.

L’assessore Baccelli spiega che “in questo modo conosciamo non solo le quantità del consumo di suolo ma le sue caratteristiche. In pratica adesso possiamo individuare in modo approfondito i materiali usati nelle trasformazioni urbanistiche.

I rilievi iperspettrali riescono infatti a distinguere, ad esempio, un materiale artificiale come il laterizio dal suolo nudo, permettendo la corretta e dettagliata classificazione delle coperture del suolo. Abbiamo visto così che le trasformazioni riguardano in gran parte opere utili, come le casse di espansione, l’ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e ciclabili e gli impianti fotovoltaici. Siamo felici di mettere le informazioni provenienti da questa nuova tecnologia gratuitamente a disposizione di tutti, dei tecnici e dei normali cittadini, che possono accedervi semplicemente collegandosi alla rete”.

Tutti i risultati delle attività sono infatti disponibili in formato open data, all’interno della Base Informativa Territoriale regionale e pubblicati su GeoScopio: le immagini iperspettrali si possono consultare collegandosi a www502.regione.toscana.it/geoscopio/fototeca.html# , il catalogo metadati è disponibile a www502.regione.toscana.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/home mentre per contatti e richjeste si può scrivere a servizio.geografico@regione.toscana.it

Negli anni si è passati dalle vecchie foto in bianco e nero, capaci di fornire poche informazioni, a quelle a 4 bande di colore, fino alle attuali centinaia di bande. Il risultato è che adesso si è in grado di rilevare le porzioni di suolo naturali da quelle artificiali, distinguendo, grazie ai rilievi arei o satellitari, la composizione chimica e fisica dei materiali, per esempio se una copertura è realizzata in amianto.

Per questo Regione Toscana ha condotto rilievi aerei ad alta risoluzione (1-3 metri) sulle aree di Prato, Grosseto e Lucca, coprendo oltre ventimila ettari di superficie. Questi dati sono utilizzati, tra l’altro, per sperimentare l’aggiunta di informazioni sui materiali delle superfici artificializzate cartografate nella Carta di Uso e Copertura del Suolo regionale.

Accanto all’osservazione dall’alto, Regione Toscana ha svolto anche campagne di campionamento diretto a terra, per costruire la prima libreria regionale di firme spettrali dei materiali di copertura dei manufatti e delle pavimentazioni delle aree urbanizzate.

La firma spettrale è la risposta specifica di un materiale alla radiazione elettromagnetica. Acquisite con specifica strumentazione, le firme (sono oltre 160 i punti di campionatura) riguardano

materiali come asfalto, cemento, laterizio, plastica, metallo, legno, e sono fondamentali per calibrare e validare l’interpretazione delle immagini telerilevate. Il confronto tra la firma acquisita a terra e il pixel dell’immagine acquisita da piattaforme in volo consente di migliorare la classificazione automatica e di produrre mappe affidabili sullo stato e sull’evoluzione del patrimonio territoriale e monitorare il consumo del suolo toscano.