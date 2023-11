Cultura In scena per ABIO con "Ogni favola è un gioco" 2 novembre 2023

Grosseto: Lunedì 20 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Moderno di Grosseto andrà in scena lo spettacolo di danza "Ogni favola è un gioco", con la Direzione Artistica di Domenico Saracino. Le scuole di Grosseto che parteciperanno sono: ASD Palestra Europa Danza, ASD Dance System, ASD Costa d'Argento Danza, ASD DanzArte, Officina Movimento Arte Danza, ASD Artistica Grosseto, Liceo Coreutico Bianciardi, ASD Progetto Danza, Centro Studi Danza Poggibonsi, Mantica, Beta-Flag workout&beauty. Durante la serata sarà presente Alessandro Baldi, artista grossetano che da tempo si occupa di musical, che ricoprirà il ruolo di narratore dello spettacolo. Presenti, inoltre, le cantanti Ania Nannini e Benedetta Fanciulletti. L'evento è stato organizzato a favore di ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, con la finalità di far conoscere ad un gruppo sempre più ampio di persone il suo importante progetto "IL BAMBINO AL CENTRO" che prevede un'opera di Umanizzazione Pittorica dei nuovi reparti di pediatria e neonatologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, con l'obiettivo di migliorare la qualità del percorso di cura del paziente, della sua famiglia e degli operatori. Il ricavato dello spettacolo, infatti, sarà devoluto all'Associazione per finanziare parte del progetto (per maggiori informazioni è possibile accedere al seguente link linktr.ee/ilbambinoalcentro). Per la prenotazione dei biglietti è possibile mandare una e-mail a: segreteria@abiogrosseto.it ABIO Grosseto coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Grosseto per il patrocinio e la concessione del Teatro Moderno.



