Attualità In scadenza i permessi Ztl 25 ottobre 2023

25 ottobre 2023 139

Redazione

Grosseto: Il Comune di Grosseto e Sistema Srl ricordano che il prossimo 31 ottobre sono in scadenza i permessi Rd (proprietari domiciliati) e G (proprietari garage) per l’accesso alla Ztl del capoluogo.

L'Amministrazione comunale chiede, quindi, ai cittadini di controllare le proprie autorizzazioni. Sarà possibile effettuare il rinnovo presso l' Ufficio permessi in via Monte Rosa 12 dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 17.00. Per maggiori informazioni è possibile contattare Sistema Srl alla mail permessi@sistemagrosseto.com o al numero 0564 488520.





