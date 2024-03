Attualità In scadenza i permessi per la zona a traffico limitato 21 marzo 2024

Grosseto: Il Comune di Grosseto e Sistema srl ricordano che il 31 marzo sono in scadenza i permessi per l’accesso alla zona a traffico limitato del capoluogo delle seguenti categorie: carico e scarico, carico e scarico speciale, pronto intervento, oltre alle categorie assistenza sanitaria e medici, enti e taxi.

Sarà possibile effettuare il rinnovo all'ufficio permessi in via Monte Rosa 12 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00. Per maggiori informazioni è possibile contattare Sistema srl alla mail permessi@sistemagrosseto.com o al numero 0564 488520.

