In ricordo per la scomparsa di Mario De Santis

Il Comune di Santa Fiora esprime il suo cordoglio

Santa Fiora: Con profonda commozione, il Comune di Santa Fiora partecipa al dolore per la scomparsa di Mario De Santis (il primo a sx nella foto), maestro del chiaroscuro e pittore di straordinaria sensibilità, capace di raccontare attraverso i suoi quadri la bellezza, la storia e l’anima del territorio.

Le sue opere, intrise di luce, memoria e poesia, resteranno patrimonio prezioso e fonte di ispirazione per l’intera comunità. L’Amministrazione comunale, a nome di tutti i cittadini, esprime il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

Santa Fiora perde non solo un artista di talento, ma un amico generoso e un interprete autentico della nostra identità.



