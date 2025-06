Cronaca In ricordo della Dottoressa Michela Stumpo: un esempio di umanità e solidarietà 4 giugno 2025

Grosseto: "È con il cuore colmo di dolore che l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) – Sezione di Grosseto, si stringe alla famiglia per l'improvvisa e prematura scomparsa della Dottoressa Michela Stumpo (foto cover). Queste le parole della presidente provinciale AIDO di Grosseto, la dott.ssa Sofia Nappo. La Dottoressa Stumpo - continua la presidente - era una professionista stimata, una donna di grande umanità e, da sempre, profondamente vicina ai valori della donazione e della solidarietà, che sono il cuore della nostra Associazione. La sua sensibilità, il suo impegno costante e la sua presenza discreta ma significativa hanno lasciato un segno indelebile nella nostra Associazione e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. In questo momento di profondo dolore, desideriamo esprimere alla sua famiglia e ai suoi cari la nostra più sentita vicinanza. Ci stringiamo a loro - conclude la dott.ssa Sofia Nappo - nel ricordo riconoscente di una persona speciale che ha fatto la differenza".

