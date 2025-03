Attualità In Primavera ripartono i laboratori didattici per bambini 4 marzo 2025

Follonica: In Primavera riprendono le attività dei laboratori didattici per bambini dai 3 ai 10 anni, organizzati presso la Biblioteca della Ghisa, il Museo Magma e la Pinacoteca Civica. I laboratori si svolgeranno nei giorni di sabato 8, 15, 22 e lunedì 31marzo e mercoledì 9 e 16 aprile. I dettagli delle iniziative, gli orari e le modalità di fruizione sono indicate nella locandina. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione, rivolgendosi ai seguenti contatti: MAGMA Tel. 0566/59027 – 338 5376002 dal martedì alla domenica ore 15.30-19.00 E-Mail: frontoffice@magmafollonica.it Biblioteca della Ghisa 0566/59246 dal lunedì al venerdì 08.00-12.50 e 14.00-19.00 (mercoledì pomeriggio chiuso), sabato 09.15-12.45 E-Mail: biblioteca@comune.follonica.gr.it Seguici



