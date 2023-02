Attualità In Piazza Orto del Lilli secondo appuntamento con i percorsi del gusto 13 febbraio 2023

Redazione Castiglione della Pescaia: Domani, martedì 14 febbraio dalle ore 13:00, in occasione della "Settimana dell’amore", in piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia andrà in scena il secondo appuntamento con il “Percorso del gusto”, un progetto dedicato all’ittiturismo “Un mare di opportunità”, realizzato dall’amministrazione comunale della cittadina costiera e finanziato interamente attraverso la partecipazione al bando europeo relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi” dalla Regione Toscana.

«Torniamo nel centro del paese con il food più tipico del territorio – spiega la sindaca Elena Nappi – e lo facciamo in collaborazione con il consorzio Maremma Experience. La valorizzazione e l’informazione sui prodotti ittici stagionali, lavorati con diverse metodologie, saranno i protagonisti di questo nuovo percorso in abbinamento con altre raffinatezze enogastronomiche locali. Sarà una nuova occasione per castiglionesi e chi trascorrerà la giornata di San Valentino nella cittadina balneare per scoprire tipicità e sapori delle eccellenze culinarie maremmane, affiancate dalle ultime novità e tendenze del settore». «Siamo molto soddisfatti – conclude la prima cittadina – di poter esaltare e far conoscere le peculiarità del nostro mare e della nostra terra che sono un biglietto da visita unico per promuovere questo paese e creare un indotto turistico alternativo e di pregio nei mesi di bassa stagione». La terza e ultima occasione con i “Percorsi del gusto”, un appuntamento che l’amministrazione comunale organizza con l’obbiettivo di promuovere destagionalizzazione e conoscenza, avvalendosi dei prodotti ittici che costituiscono da sempre una delle tipicità caratterizzanti Castiglione della Pescaia, si terrà l’8 marzo in occasione della settimana dedicata alla donna. Seguici





