In piazza della Libertà la panchina dell’affidamento familiare

Alla rotatoria tra via Brigate Partigiane e via De’ Barberi la seduta arancione, colore che simboleggia la fiducia.

Grosseto: Da oggi, martedì 17 ottobre, in piazza della Libertà c’è una panchina arancione che ricorda e simboleggia l’affidamento familiare. È stata inaugurata questa mattina dall’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi e dall’équipe del Centro affidi, la seduta di colore arancione, simbolo della fiducia, alla base dell’affidamento familiare che permette a famiglie e single di accogliere un minore in difficoltà. Sono ancora due gli appuntamenti in programma nell’ambito del ricco calendario di eventi che hanno animato tutto il mese di ottobre: martedì 24 ottobre, il Centro affidi di via Damiano Chiesa 7/a Grosseto aprirà le sue porte per un open day, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 18, mentre domenica 29 ottobre è in calendario la “passeggiata dell’affido”. L’itinerario, sulle Mura medicee di Grosseto, prenderà avvio dal bastione Garibaldi alle 11 e prevede una passeggiata sulla cinta muraria intervallata dai racconti delle “statue viventi”: genitori e ragazzi affidatari che si racconteranno, illustrando la loro esperienza. Per informazioni: centroaffidi@coesoareagr.it Nella foto: in piedi, da sinistra, Monica Matino e l'assessore Minozzi; a sedere, da sinistra, Barbara Barbetti, Elisa Caputo, Valentina Turin, Giuseppina Piperis.

