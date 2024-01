Attualità In partenza a fine gannaio il corso per insegnanti di autoscuola 19 gennaio 2024

19 gennaio 2024 65

65 Stampa

Redazione

Formazione obbligatoria per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione

Grosseto: Il corso di formazione iniziale per insegnanti di autoscuola è obbligatorio per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione ed ha una durata di 145 ore. La prima lezione è in programma lunedì 29 gennaio 2024. Per gli interessati c'è anche la possibilità di richiedere voucher regionali per sostenere il costo del corso. Il corso si svolgerà nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26. Per informazioni e iscrizioni: 0564 419544 – 0564 419675.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità In partenza a fine gannaio il corso per insegnanti di autoscuola In partenza a fine gannaio il corso per insegnanti di autoscuola 2024-01-19T10:15:00+01:00 116 it Formazione obbligatoria per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione PT1M /media/images/autoscuola.jpg /media/images/thumbs/x600-autoscuola.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 19 Jan 2024 10:15:00 GMT