In Laguna torna l'allegria del Carnevaletto da 3 Soldi: si parte il 28 gennaio. Ecco il programma

Orbetello: L'associazione Carnevaletto da 3 Soldi e l'amministrazione comunale di Orbetello presentano ufficialmente il programma della 53esima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi che si terrà nel cuore del centro storico dal 28 gennaio al 17 febbraio 2024.



Il 28 gennaio in Corso Italia torna la manifestazione più allegra e colorata dell'anno, il Carnevaletto da 3 Soldi, la tradizionale festa lagunare fatta di carri allegorici, maschere e, dalla ripartenza, anche di spettacoli itineranti e musica che festeggia la sua 53esima edizione ma abbraccia oltre 70 anni di storia orbetellana: «Ringraziamo prima di tutto l'amministrazione comunale – dice il presidente dell'associazione Carnevaletto da 3 Soldi, Giorgio Stefanizzi – in particolare l'assessorato alla cultura e al turismo nella persona di Maddalena Ottali che, da sempre, ci sostiene e ci aiuta a fare sempre meglio. Quella del Carnevaletto è una grande macchina che non potrebbe mettersi in moto senza l'aiuto dei tanti volontari che sostengono l'azione della nostra associazione e che ringrazio, a partire dalla squadra tecnica che mi aiuta a gestire tutte le fasi dell'organizzazione. Il fulcro, comunque, restano i nostri carristi che, da mesi, stanno lavorando alle loro opere».

Sei carri allegorici che sono stati ufficialmente presentati a metà dicembre e che sfileranno accompagnati dai colori delle maschere e dalla musica e allegria degli spettacoli itineranti: «Sei opere importanti – sottolinea il presidente – che restano i protagonisti delle nostre sfilate a cui abbiamo aggiunto tante iniziative sia di carattere sociale che di valore artistico. Ringraziamo i carristi per il loro impegno, i capicarro per essere un raccordo costante tra l'associazione e i gruppi e, inoltre, ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione per arricchire ulteriormente la manifestazione».

Una manifestazione supportata con convinzione dall'amministrazione comunale che, per l'edizione 2024, stanzia 63mila euro, di cui 20mila già erogati: «Siamo molto soddisfatti del programma della nuova edizione del Carnevaletto da 3 Soldi – spiega l'assessore Ottali – è una delle nostre tradizioni più amate e radicate nella quale, personalmente, credo moltissimo. E' una festa che vede la partecipazione di centinaia di volontari e rappresenta una grande attrattiva sia culturale che turistica. Ringraziamo l'asssociazione Carnevaletto e il suo presidente per la passione e l'impegno profusi nell'organizzazione, tutti i volontari che, con affetto, mettono a disposizione il proprio tempo libero per perpetuare un appuntamento tanto atteso e i carristi che da mesi lavorano nei capannoni per portare in Corso Italia lo spettacolo più allegro e colorato dell'anno».

IL PROGRAMMA

Si parte con la prima sfilata in Corso Italia, nel cuore del centro storico di Orbetello, domenica 28 gennaio 2024 alle 15.15 con i carri allegorici di Albinia, Centro 2.0, Fonteblanda,

Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione, di Gruppi e Maschere con la partecipazione di Re Carnevale e del Corpo Bandistico La Racchia, Banda Comica di Vejano (Vt)

Domenica 4 febbraio il primo appuntamento è alle 10 allo stadio Ottorino Vezzosi di Orbetello

con il torneo di calcio “Coppa Carnevaletto” con riconoscimenti di re Carnevale per i bambini dai 6 ai 12 anni. Il corso mascherato avrà inizio alle 14.30 e si terrà come sempre in Corso Italia: ad accompagnare la sfilata dei carri ci sarà la banda Filippo Mascagna di Caprarola (Vt).

Giovedì 8 febbraio, in occasione del giovedì grasso, l'associazione Carnevaletto propone la “Festa del bambino in maschera con attrazioni e animazione per bambini e ragazzi in piazza Eroe dei due mondi dalle 15 alle 18. Inoltre, a partire dalle 18, l'auditorium di Orbetello ospiterà lo spettacolo teatrale “A teatro ogni scherzo vale!” dedicato ai bambini, regia di Irene Lizzulli, con giovani protagonisti dai 6 ai 12 anni a cura dell'associazione In Itinere.

Sabato 10 febbraio veglione mascherato del sabato grasso alla discoteca NewLine di Orbetello alle 22 con l'orchesta ExtraBand. Saranno premiate le maschere più belle della serata con premi offerti dalla DR. NewLine (Ingresso ridotto per le maschere iscritte al Carnevaletto).

Domenica 11 febbraio si inizia alle 12 in via Mura di Levante con le maschere del Carnevaletto in sup con la collaborazione dell'associazione “Maremma sup avventura e non solo” . Alle 14.30 in Corso Italia ci sarà il terzo corso mascherato: ad accompagnare la sfilata dei carri allegorici ci sarà la Banda di Torniella da Roccastrada (Gr).

Sabato 17 febbraio gran finale in notturna con la sfilata gratuita dei carri allegorici a partire dalle 18.30, accompagnati dalla banda Città di Grosseto. Alle 21 in piazza Eroe dei due mondi spettacolo di chiusura della 53esima edizione con il saluto di Re Carnevale, le premiazioni dei gruppi e maschere, la proclamazione della vincitrice del consorso Reginetta del 53esimo Carnevaletto da 3 Soldi e del Carrissimo 2024, con la consegna del drappo dipinto dall'artista Valerio Stronchi.

A seguire lo spettacolo pirotecnico della premiata ditta Mazzone di Orbetello in via Mura di Levante offerto da Banca Tema. La serata si concluderà, poi, in piazza Eroe dei due mondi con il djset che andrà avanti fino alle 02.00.

I CARRI

Rione Albinia “Non credere nelle favole"





Rione Centro 2.0 "Luna Parké. La vita è come una giostra"





Rione Neghelli in Armonia “Cose dell'altro mondo"





Rione Neghelli Gruppo Carristi “Oltre la grotta.. il valhalla"





Rione Fonteblanda "BarbieBlanda. Frazione di Barbietello"





Rione Stazione “StaziOne Piece"





LE REGINETTE

Martina Lombardelli - Rione Albinia

Ginevra Sassi - Rione Centro 2.0

Emily Allegro - Rione Fonteblanda

Valeria Fiorini – Gruppo carristi Rione Neghelli

Paola Zagrean - Rione Neghelli in Armonia

Martina Grandi - Rione Stazione

Ingresso corsi mascherati (28 gennaio/ 4-11 febbraio) 6 euro, gratuito per i bambini fino ai 12 anni.