"In jazz" con il duo voce e chitarra Canelli-Marcucci a “Note al chiaro di luna”

Martedì 12 agosto il concerto al museo Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue martedì 12 agosto alle ore 21.30 con "In jazz" che vede il ritorno del duo composto da Jole Canelli (voce) e Leonardo Marcucci (chitarra) in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo: 8 euro; info e prenotazioni:iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 0564 927244 – 0564 933678).

Leonardo Marcucci, chitarrista toscano, ha partecipato ai principali laboratori artistici che selezionano le migliori giovani promesse nel campo della musica d'autore, come Musicultura, Sanremo Lab, Progetto Radar e Music Italy Show. Ha aperto i concerti di importanti artisti come Gino Paoli e Gareth Pearson e vanta numerose collaborazioni di prestigio, sia live che in sala di registrazione. Ha poi incontrato la vocalist Jole Canelli – vincitrice del Fire Music Festival diretto da Vittorio De Scalzi nel 2016 e nello stesso anno finalista di Area Sanremo – con cui ha formato un duo voce e chitarra: insieme eseguono un repertorio di cover e brani meno celebri, italiani e stranieri, dallo swing al blues, tutti in grado di mettere in mostra le doti vocali di Jole e l’eclettismo musicale di Leonardo. Nel corso della loro carriera come duo, Leo & Jole sono stati opening act e hanno suonato – tra gli altri – con Tonino Coggio, Mariella Nava, Renzo Arbore, Stefano “Cocco” Cantini, Giorgio Secco, Ares Tavolazzi, Rita Marcotulli, Alfredo Golino, Gino Paoli, Danilo Rea, Enrico Ruggeri, Greg Hutchinson, Valeria Rossi, Irene Grandi, Erriquez della BandaBardò, Bobo Rondelli, Jennifer Batten, Stefano De Sando, Nini Salerno, Vittorio De Scalzi e tanti altri.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.