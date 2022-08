annuncio Cultura & spettacolo In giro per festival. A Manciano anteprima del festival "A veglia" 18 agosto 2022

18 agosto 2022 137

137

Redazione Oliviero Ponte di Pino presenta al Circolo Arci “In giro per festival. Guida nomade agli eventi culturali”

Manciano: Venerdì 19 agosto alle 18.30 l’Asssociazione Culturale Creature Creative organizza al Circolo Arci di Manciano la presentazione del libro di Oliviero Ponte Di Pino e Giulia Alonzo, edito da Altra Economia. “In giro per festival. Guida nomade agli eventi culturali” sarà una serata di anteprima della 16° edizione del "Festival a Veglia Teatro del Baratto" che si svolgerà a Settembre. L‘autore Oliviero Ponte di Pino sta girando tutti i festival d’Italia che rappresentano delle eccellenze e arriverà a Manciano venerdì 19 agosto alle 18.30 alla sede del Circolo Arci di Manciano (via Marsala 103) per presentazione del libro "In giro per festival. Guida nomade agli eventi culturali. Festival di pensiero, letteratura, musica, teatro, cinema e arte in Italia". La guida, curata da Oliviero Ponte Di Pino e Giulia Alonzo, dell’Associazione Culturale TrovaFestival, per Altreconomia Edizioni e con la prefazione di Paolo Fresu, è una vera e propria mappa che racconta oltre 300 festival, eventi di pensiero, filosofia, letteratura, musica, teatro, cinema, arti di strada, ambiente e molto altro. Una celebrazione della bellezza dell'incontro, in un periodo di distanze fisiche e sociali. Nel libro una pagina è dedicata anche Manciano e l'esperienza ormai più che decennale del “Festival a Veglia, Teatro del Baratto” diretto da Elena Guerrini, la quale ha portato nel nostro territorio artisti e spettacoli di rilievo internazionale con una formula innovativa che privilegia la partecipazione, la riscoperta di angoli nascosti, il teatro di strada e l'economia del dono e del baratto. Sarà presente il consigliere delegato alla Cultura del Comune di Manciano Luca Manini. L'evento è realizzato con la collaborazione logistica della Biblioteca Comunale "Antonio Morvidi" Manciano.

L'ingresso è libero e gratuito. Info : 339 8512693 Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Cultura & spettacolo In giro per festival. A Manciano anteprima del festival "A veglia" In giro per festival. A Manciano anteprima del festival "A veglia" teatro,festival 2022-08-18T08:42:00+02:00 346 it Oliviero Ponte di Pino presenta al Circolo Arci di Manciano “In giro per festival. Guida nomade agli eventi culturali”, anteprima del festival "A veglia teatro del baratto" PT2M /media/images/locandina-libro.jpg /media/images/thumbs/x600-locandina-libro.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 18 Aug 2022 08:42:00 GMT

annuncio