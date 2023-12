Cronaca In fiamme macchinario agricolo custodito in un capannone al Chiarone 31 dicembre 2023

Capalbio: Incendio di un macchinario agricolo custodito all'interno di un capannone in località il Chiarone sulla strada provinciale di Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio. Il rapido intervento della squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello ha evitato che l'incendio del mezzo agricolo, nello specifico una mietitrebbia, sviluppatosi nella cabina di guida, si propagasse al resto del mezzo ed agli elementi strutturali del capannone. Non si registrano feriti.

