In fiamme l'auto finita in fossetta. Illeso il conducente

Roccastrada: Nelle prime ore della mattinata odierna i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Follonica sono intervenuti in località Galgani, frazione di Ribolla nel Comune di Roccastrada, per l’incendio di un’autovettura.

Il mezzo, secondo quanto riferito dal proprietario – un giovane del posto, rimasto illeso – era accidentalmente finito all’interno di una fossetta laterale. Durante le manovre successive si è verificato un problema al vano motore che ha originato un incendio, rapidamente propagatosi a tutta la vettura.

Il pronto intervento della squadra di Follonica ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che si estendessero alle colture adiacenti.