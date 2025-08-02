"In cucina con Giulia": zucchine al forno

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Oggi vi propongo le zucchine al forno, un piatto vegetariano davvero versatile. Possono essere preparate sia come contorno che come secondo piatto. Io spesso le mangio per cena come piatto unico. Tra l’altro le zucchine al forno sono uno dei miei piatti preferiti, specialmente da quando sono diventata vegetariana.

E non parliamo del profumo... Il rosmarino, con il calore del forno, rilascia tutto il suo aroma.

Ecco le mie zucchine al forno.

Ingredienti:

Zucchine

Olio e.v.o.

Sale

Pepe

Rosmarino fresco

Per le quantità degli ingredienti bisogna tener conto dalla grandezza delle zucchine..Io considero sempre almeno 2 zucchine medie a testa.

Di solito utilizzo le zucchine scure, ma vanno bene ugualmente anche quelle chiare.

Per prima cosa ho lavato bene le zucchine e ho tolto la punta e il fondo, poi le ho tagliate a fettine non troppo sottili (nel senso della lunghezza) .

Ho passato ogni fetta nella farina, in modo tale che ognuna sia completamente infarinata.

Ho preso una teglia e ho unto il fondo con olio di oliva, dopodiché ho disposto le fettine di zucchine orizzontalmente e leggermente sovrapposte una con l’altra.

Ho fatto un giro d’olio su tutte le zucchine, ho salato, pepato e ho aggiunto alcuni rametti di rosmarino.

Ho infornato in forno già caldo a 180° finché le zucchine non hanno preso un bel colore dorato! Ci vorranno circa 20/25 minuti, dipende dallo spessore delle fette e da quanto vi piacciono croccanti.

Se volete un gusto più deciso aggiungete anche qualche pezzetto d’aglio qua e là.



