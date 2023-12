Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": tortellini cacio&pepe 19 dicembre 2023

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Pasta ripiena per oggi. I tortellini cacio e pepe sono un’ottima versione vegetariana dei classici tortellini. Pasta fresca con un ripieno di ricotta e pecorino profumato con abbondante pepe nero. Ecco i miei tortellini cacio e pepe. Ingredienti (per 4 persone): per la pasta 4 uova

400 gr circa di farina

sale per il ripieno 350 gr di ricotta

200 gr di formaggio pecorino grattugiato

pepe abbondante

1 pizzico di sale Per prima cosa ho preparato il ripieno: ho amalgamato la ricotta con il pecorino, il pepe e il sale. Poi ho preparato la pasta: ho messo la farina a fontana su una spianatoia spaziosa. All’interno della farina ho messo le uova e un pizzico di sale. Con una forchetta ho torro le uova e ho iniziato ad incorporare la farina partendo dall’interno della fontana, poi ho proseguito con le mani per circa 15 minuti fino ad ottenere una “palla” liscia. A questo punto ho steso la sfoglia con uno spessore di circa 2/3 mm (ricordatevi di infarinare sempre bene il piano e il mattarello!) Ho suddiviso la sfoglia a quadretti con la rotella da cucina, poi ho messo un pezzetto di ripieno su ogni quadretto di pasta ed ho formato i tortellini. I tortellini cacio e pepe sono pronti per essere cotti in abbondante acqua salata.

