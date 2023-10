"In cucina con Giulia": torta di mele solo albumi

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Quella della torta di mele solo albumi è una ricetta utilissima nel caso in cui si abbiano in casa degli albumi avanzati da altre preparazioni. Si realizza in poco tempo ed è un dolce genuino per la merenda o per la colazione.

Io volevo una torta di mele solo albumi abbastanza alta per cui ho utilizzato una teglia a cerniera da 20 cm.

Eccola la mia torta di mele solo albumi.

Ingredienti:

1 mela

3 albumi

200 gr di farina

120 gr di zucchero di canna

100 gr di olio di semi di girasole

130 gr circa di acqua

1 bustina di lievito

succo di 1/2 limone

2 cucchiai di limoncello

zucchero a velo q.b.

Per prima cosa ho sbucciato le mele, le ho tagliate in 4 spicchi, poi ho tagliato ogni spicchio a fettine nel senso della lunghezza. Ho messo le fettine di mela a macerare con il succo di limone e dello zucchero.

Ho montato a neve ben ferma gli albumi. In una terrina ho lavorato lo zucchero con l’olio e, piano piano ho incorporato la farina a cui avevo mescolato il lievito, alternandola con l’acqua fino ad ottenere un composto liscio. Ho unito anche il limoncello.

Infine ho incorporato al composto anche gli albumi montati a neve mescolando con delicatezza e dal basso verso l’altro per non farli smontare.

Ho imburrato e infarinato una teglia e vi ho rovesciato una parte del composto in modo che coprisse il fondo per circa 2 cm di spessore.

Ho distribuito una parte delle fettine di mela.

Ho rovesciato nella teglia il restante composto e ho decorato la superficie con le restanti fettine di mela avendo cura di farle scendere leggermente nell’impasto.

Ho cotto in forno a 180° per circa 30/35 minuti (ho fatto la prova dello stecchino).

A cottura ultimata ho sformato la torta di mele solo albumi, l’ho lasciata raffreddare e ho decorato la superficie con una spolverata di zucchero a velo.