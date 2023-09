Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": torta cioccolato e cappuccino (senza forno) 9 settembre 2023

9 settembre 2023 129

129 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Quando si dice “di necessità virtù”: si dia il caso di non avere il forno a disposizione e si dia anche il caso che c’è un compleanno proprio in questo periodo... che si fa? Torta al cioccolato e cappuccino (senza forno)! Base di biscotti al cioccolato e ripieno di panna cotta al cappuccino con decorazione stile cream tarte cake. Risultato: bella, buona e il festeggiato contento, meglio di così! Ecco la mia torta al cioccolato e cappuccino (senza forno). Ingredienti (per uno stampo da 24 cm):

per la base: 300 gr di biscotti al cacao

150 gr di burro per il ripieno: 500 gr di panna da dolci

70 gr di zucchero a velo

12 gr di colla di pesce

5 cucchiai colmi di preparato in polvere per cappuccino

1 dl di latte per la decorazione: biscotti al cacao

brownies

quadretti di cioccolato

cioccolato bianco a scaglie Per prima cosa ho preparato la base: ho tritato bene i biscotti e li ho messi in una ciotola, poi ho fuso il burro e, una volta intiepidito, l’ho versato sui biscotti e ho amalgamato il tutto. Ho foderato una teglia con la carta da forno (bagnata e strizzata bene permette di farla aderire meglio alle scanalature), vi ho distribuito il composto di biscotti e pressandolo con le dita e il retro di un cucchiaio ho rivestito il fondo e i laterali formando il “guscio” della torta. A questo punto la base va fatta riposare in frigo per circa un’ora almeno o nel freezer basta anche mezz’ora. Intanto ho preparato la panna cotta al cappuccino: ho messo ad ammollare la colla di pesce nel latte, poi ho messo in una pentola la panna, lo zucchero al velo e il preparato per cappuccino. Ho fatto riscaldare bene il tutto spegnendo prima di raggiungere il bollore. Ho unito la colla di pesce e il latte avanzato. Dopo averla fatta intiepidire ho rovesciato la panna cotta al cappuccino nella base di biscotti al cacao. Ho fatto quasi raffreddare il tutto e infine ho messo la torta in frigo fino al completo rassodamento della panna cotta. Infine ho decorato la superficie e la torta cioccolato e cappuccino (senza forno) è pronta!

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": torta cioccolato e cappuccino (senza forno) "In cucina con Giulia": torta cioccolato e cappuccino (senza forno) 2023-09-09T16:00:00+02:00 503 it Non hai il forno a disposizione e ti capita un evento importante al quale non vuoi arrivare a mani vuote? Ecco un'idea semplice e veloce, e buonissima! PT3M /media/images/torta-cioccolato-e-cappuccino-big-960x732.jpg /media/images/thumbs/x600-torta-cioccolato-e-cappuccino-big-960x732.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 09 Sep 2023 16:00:00 GMT