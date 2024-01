Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": tartufini cioccolato bianco e cocco 6 gennaio 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: I tartufini cioccolato bianco e cocco sono dei dolcetti dal sapore delicato e fruttato. Una ricetta semplice per dei pasticcini buonissimi e profumati. La ricetta mi è stata suggerita da Chiara del blog Vaniglia Bourbon che ringrazio tanto. Cercavo una ricetta con il cioccolato bianco e lei mi ha suggerito questi tartufi che mi hanno subito conquistata. L’unica cosa che ho cambiato della ricetta di Chiara sono i biscotti secchi che ho sostituito con i petali di cereali e la panna vegetale al posto di quella normale. Ecco i miei tartufini cioccolato bianco e cocco. Ingredienti (per circa 25/28 tartufini):

Per l’impasto: 200 gr di cioccolato bianco

100 ml di panna

75 gr di petali di cereali

100 gr di cocco rape’ Per la copertura: 200 gr di cioccolato bianco

Cocco rape’ q.b. Per prima cosa ho tritato finemente il cioccolato bianco e l’ho raccolto in una ciotola. Ho scaldato la panna in un pentolino a fuoco basso, poi, un attimo prima dell’ebollizione l’ho tolta dal fuoco e rovesciata sul cioccolato. Ho mescolato bene fino ad ottenere un composto omogeneo e senza pezzetti di cioccolato non completamente sciolti. Ho tritato finemente i petali di cereali e li ho uniti al composto di cioccolato e panna. Infine ho incorporato anche il cocco rape’. Ho mescolato bene, poi ho messo il composto a solidificare in frigo per circa 40 minuti. Trascorso questo tempo dovrebbe essere facilmente lavorabile, per cui ho preso il composto a cucchiaiate e, lavorando con le mani, ho formato delle palline grandi quanto una noce. Ho fuso il cioccolato bianco e ho glassato i tartufini. Prima che il cioccolato di copertura si sia solidificato ho distribuito un pizzico di cocco rape’ su ogni tartufino. In alternativa, anziché ricoprire i tartufini con il cioccolato bianco, rotolateli nel cocco rape’! Ho servito i tartufini cioccolato bianco e cocco.



