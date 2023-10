"In cucina con Giulia": tartellette di amaretti, cioccolato bianco, crema chantilly e fragoline

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Oggi vi propongo la ricetta delle tartellette di amaretti e cioccolato bianco con crema chantilly allo zafferano e fragoline di bosco. Pasticcini finger food belli da vedere e buoni da mangiare.

La particolarità di questo dolce è la crema aromatizzata con lo zafferano. Lo zafferano è una spezia prodotta da un fiore chiamato Crocus Sativus . E’ utilizzato soprattutto in preparazioni salate ma ha un sapore che sta benissimo anche nei dolci. Io l’ho utilizzato in queste tartellette di amaretti e cioccolato bianco con crema chantilly allo zafferano e fragoline di bosco.

Ingredienti (per circa 20 tartellette di 3 cm di diametro):

per la tartellette:

100 gr di amaretti

55 gr di cioccolato bianco

per la crema:

2 tuorli d’uovo

40 gr di zucchero

15 gr di farina

150 ml di latte

1 gr di zafferano in polvere (io biologico)

50 ml di panna da montare

per la decorazione:

fragoline di bosco (una per ogni tartelletta)

Per prima cosa ho preparato le tartellette: ho sbriciolato gli amaretti abbastanza finemente e li ho messi da parte. Ho fuso il cioccolato bianco a bagnomaria e l’ho lasciato intiepidire. Una volta intiepidito l’ho versato negli amaretti e ho mescolato bene. Ho sistemato dei pirottini di carta all’interno di pirottini in silicone e ho ricoperto il fondo e le pareti con il composto di amaretti e cioccolato bianco, pressando con le dita per ricreare la forma. Ho messo le tartellette in frigo per farle indurire.

Intanto ho preparato la crema: ho mescolato il latte con lo zafferano e ho messo sul fuoco il tutto a riscaldare (senza far bollire!). Ho montato i tuorli con lo zucchero e la farina fino a che non sono risultati gonfi e spumosi. Ho aggiunto poco a poco il latte tiepido, ho messo il tutto sul fuoco e ho spento appena la crema ha iniziato a bollire.

Ho lasciato la crema ad intiepidire e ho montato la panna ben ferma (io aggiungo sempre un cucchiaino di amido di mais che la mantiene montata più a lungo).

Una volta che la crema si è raffreddata l’ho amalgamata con la panna mescolando dal basso verso l’alto con delicatezza.

Con la sac a poche ho sistemato la crema chantilly allo zafferano nelle tartellette. Ho sistemato una fragolina di bosco su ogni tartelletta.

Le tartellette di amaretti e cioccolato bianco con crema chantilly allo zafferano e fragoline di bosco sono pronte!