"In cucina con Giulia": supplì alla zucca e scamorza affumicata

Grosseto: Per aperitivo, per antipasto o soltanto come ricetta del riciclo. I supplì alla zucca e scamorza affumicata sono l'ideale: polpettine fritte di riso alla zucca con un cuore di filante scamorza affumicata.

I supplì sono ottimi da fare nel caso in cui avanzasse del risotto, io sono solita prepararne volontariamente una quantità maggiore proprio per questo, così ho già pronta l’idea per la cena.

Sono semplicissimi ma molto gustosi.

E’ una ricetta che può essere realizzata con molti tipi di risotto: per adesso li ho fatti utilizzando piselli e curry, zucchini e i più classici con pomodoro.

I miei suppli alla zucca e scamorza affumicata.

Ingredienti (per 10 supplì circa) :



150 gr di risotto alla zucca e scamorza affumicata

1 uovo

scamorza affumicata q.b.

2 cucchiai di parmigiano grattugiato (facoltativi)

pangrattato

olio di semi per friggere

Per prima cosa il risotto deve essere a temperatura ambiente, poi vi ho incorporato un uovo (e il parmigiano grattugiato) mescolando bene.

Ho lasciato il risotto nel frigo per un’oretta circa, in modo da farlo rassodare bene per rendere la lavorazione più semplice.

A questo punto ho preso con un cucchiaio una piccola quantità di riso, l’ho messo su una mano creando un incavo e vi ho adagiato sopra un pezzettino di scamorza affumicata; poi ho formato una crocchetta aggiungendo un’altra piccola quantità di riso.

Con le mani ho pressato il supplì per renderlo abbastanza compatto, l’ho rotolato nel pangrattato e messo da parte.

Ho ripetuto questa operazione fino ad esaurimento del riso.

Se avete tempo è consigliabile lasciare i supplì così pronti per un pò in frigo.

Ho tolto i supplì dal frigo all’ultimo momento e li ho fritti in abbondante olio bollente.

Quando la superficie sarà dorata i supplì di zucca e scamorza affumicata saranno cotti; scolateli in un foglio di carta da cucina e gustateli ben caldi!