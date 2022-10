Rubriche "In cucina con Giulia": risotto curry e pisellini 11 ottobre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Oggi proposta colorata e saporita, un risotto curry e pisellini. Una ricetta speziata, buona e salutare! Il curry è una miscela di spezie color senape schiacciate al mortaio fino a formare una polvere finissima. Ha moltissime proprietà: regolatore del metabolismo, funzione anti infiammatoria, antiossidante, aiuta la digestione e sembra che prevenga anche l’insorgere del diabete. Perciò non resta altro da fare che provarlo in più ricette possibili! A me piace molto in questo abbinamento con i pisellini. Ed ecco il mio risotto curry e pisellini. Ingredienti (per 4 persone):

320 gr di riso

curry

pisellini surgelati

burro

olio e.v.o.

1 dado vegetale

vino bianco o birra Per prima cosa ho preparato il brodo vegetale sciogliendo il dado in mezzo litro circa di acqua bollente. In una pentola ho sciolto una noce di burro su fuoco basso con un filo di olio e vi ho incorporato il curry (io ho fatto a occhio fino a che non mi sembrava di un bel colore giallo ma meglio metterne meno e poi riaggiungerlo in seguito!). Ho unito il riso, mescolato, fatto tostare e sfumato con del vino bianco (o birra). A questo punto ho fatto cuocere il riso aggiungendo il brodo via via che necessita (e qui si può aumentare la quantità di curry se sembra poco), ho unito i pisellini ancora surgelati e ho portato a termina la cottura mescolando spesso. A fine cottura il mio risotto risultava abbastanza cremoso per cui non ho aggiunto burro per mantecare ma ho impiattato direttamente. In caso contrario, dovesse sembrare troppo “secco”, togliere la pentola dal fuoco e aggiungere poco burro per volta fino ad ottenere la cremosità desiderata. Risotto al curry e pisellini pronto!

