"In cucina con Giulia": risotto al limone e gamberetti

Grosseto: La ricetta di oggi è per me un esperimento: risotto al limone e gamberetti. Il risultato? Un primo piatto fresco e aromatico… gradito da tutti!

Ovviamente gamberetti e limone sono un abbinamento che funziona ma, secondo me, la vera “spinta” di gusto si ottiene con la spolverata finale di zest di limone!

Ecco qua il mio risotto al limone e gamberetti.

Ingredienti (per 4 persone):

320 gr di riso

mezzo limone non trattato (succo e scorza)

120 gr di gamberetti sgusciati

olio e.v.o.

Una noce di burro + q.b.per mantecare

Un bicchierino di limoncello

400 ml di brodo (di pesce o vegetale)

Scalogno

Per prima cosa vanno sistemati i gamberetti: io ho utilizzato quelli surgelati già sgusciati quindi non ho fatto altro che sciacquarli bene sotto l’acqua corrente per togliere completamente la glassatura di ghiaccio. Nel caso in cui vogliate utilizzare quelli freschi, oltre che sciacquati, andranno sgusciati e dovrete rimuovere anche il filettino nero.

In un tegame dai bordi alti si mette in filo d’olio e una noce di burro e vi si fa rosolare lo scalogno (q.b. in base ai vostri gusti) sminuzzato il più possibile così che si faccia in cottura.

Si uniscono i gamberetti e e si fanno rosolare per qualche istante.

A questo punto si unisce il riso, si fa tostare bene e si sfuma con del limoncello.

Si allunga con il brodo e si lascia cuocere.

A metà cottura va aggiunto il succo del limone.

A cottura ultimata si toglie il risotto gamberi e limone dal fuoco e va mantecato con del burro fino a raggiungere la cremosità desiderata.

E siamo pronti per andare a tavola... senza dimenticare il tocco finale: una spolverata di zest di limone anche direttamente sul risotto impiattato!