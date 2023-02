"In cucina con Giulia": rigatoni con asparagi selvatici e pancetta affumicata

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Un primo piatto dal sapore deciso, sono i Rigatoni con asparagi selvatici e pancetta affumicata.

Quando grazie ad un po’ di sole compaiono i primi asparagi a casa mia ne approfitto subito.

Ecco i rigatoni con asparagi selvatici e pancetta affumicata.

Ingredienti (per 4/5 persone circa):



400 Gr di rigatoni

200 Gr di pancetta affumicata

Un mazzetto di asparagi selvatici (circa 100 gr)

Olio e.v.o.

Peperoncino

Per prima cosa bisogna sistemare gli asparagi selvatici: vanno lavati e spezzettati. Questa è un’operazione da fare a mano perché ci si deve fermare al punto in cui il gambo non si spezza: da lì in poi è la parte da scartare perché troppo dura.

In una padella si deve far soffriggere la pancetta con solo una goccia di olio, girandola spesso per evitare che si attacchi, fino a che non diventa croccante.

A questo punto si toglie la pancetta, se occorre si aggiunge dell’olio e si mettono a cuocere gli asparagi. Si deve unire anche il peperoncino e acqua via via, poco per volta fino a che gli asparagi risulteranno morbidi.

Rimane solo da cuocere i rigatoni, lasciando da parte mezzo bicchiere di acqua di cottura. Si scolano e si condiscono con gli asparagi, la pancetta e, se occorre, dell’acqua di cottura che rende il piatto più cremoso.

I rigatoni con asparagi selvatici e pancetta affumicata sono pronti. Parmigiano o pecorino grattugiato a voi la scelta!