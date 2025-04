"In cucina con Giulia": quiche leggera ai carciofi

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: La quiche leggera ai carciofi è una torta salata in versione light. Un guscio di pasta brisee homemade ripieno di un composto di ricotta (utilizzata al posto della classica panna) e uova insaporito da spicchi di carciofi.

Ricetta perfetta per un pic nic o per una cena veloce visto che è buonissima anche a temperatura ambiente.

Ecco la mia quiche leggera ai carciofi.

Ingredienti (per una teglia di 26 cm di diametro):

per la pasta brisee:

300 gr di farina

150 gr di burro

5 gr di sale

acqua fredda di frigorifero q.b.

per il ripieno:

500 gr di ricotta mista

2 uova

30 gr di formaggio parmigiano grattugiato

2/3 carciofi

prezzemolo q.b.

Per prima cosa ho preparato la pasta brisee: ho tagliato il burro a cubetti e l’ho mescolato con la farina il più possibile, utilizzando un cucchiaio. Ho aggiunto il sale e infine acqua quanto basta per amalgamare il tutto. A questo punto ho impastato velocissimamente fino ad ottenere un panetto che ho poi riposto in frigo a riposare per circa 1 ora. E’ importante evitare che la pasta si “scaldi” durante la lavorazione, altrimenti diventa pesante.

Intanto ho pulito i carciofi, li ho tagliati a listarelle e li ho messi in una ciotola con acqua acidulata con del succo di limone (per evitare che annerissero). Ho amalgamato la ricotta con le uova e il formaggio grattugiato.

A questo punto ho steso la pasta brisee e l’ho sistemata in una teglia foderata di carta da forno, poi ho riempito con il composto di ricotta e uova e infine ho distribuito i carciofi sulla supefice.

Ho infornato in forno già caldo a 180° fino a cottura.

Una volta raffreddata ho terminato la quiche leggera ai carciofi con una spolverata di prezzemolo tritato.