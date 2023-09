"In cucina con Giulia": pomodori secchi sott'olio

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Preparare i pomodori secchi sott’olio è un ottimo modo per conservare questo ortaggio estivo per l’inverno. Inoltre sono anche la base per molte ricette come salse, primi piatti o crostini.

Io ho utilizzato i pomodori San Marzano e per fare 2 barattoli da 500 gr e 4 da 220 gr me ne sono serviti più di 6 kg. La procedura per prepararli è un po' laboriosa ma si viene ripagati della fatica non appena si apre il barattolo e si respira il profumo dell’estate!

I miei pomodori secchi sott’olio.

Ingredienti:

pomodori san marzano

sale

acqua

aceto di vino bianco

olio e.v.o.

Per prima cosa, dopo aver raccolto i pomodori, li ho lavati bene e li ho asciugati con della carta da cucina.

Ho tagliato i pomodori a metà nel senso della lunghezza e li ho sistemati su un telaio uno accanto all’altro con la parte interna verso l’alto, poi li ho cosparsi di sale. Sono davvero uno spettacolo per la vista!

A questo punto vanno coperti con una retina e lasciati al sole di giorno e ritirati al coperto di notte per preservarli dall’umidità. Questo lavoro va fatto per circa una settimana.

Una volta che i pomodori si sono completamente essiccati li ho scottati in acqua e aceto per prevenire eventuali batteri. In una pentola dai bordi alti ho messo pari quantità di acqua e di aceto di vino bianco, poi ho portato a bollore. Ho scottato i pomodori per pochi istanti e li ho distribuiti su un canovaccio. Ho aspettato che i pomodori secchi fossero ben freddi e ben asciutti, poi li ho sistemati nei barattoli lasciando libero circa 1,5 cm dal bordo.

I barattoli vanno riempiti di olio e.v.o. fino a coprire del tutto i pomodori. Ho stretto bene i tappi e ho sistemato i barattoli in una pentola circondandoli con dei canovacci.

Ho riempito con acqua fino a coprire di qualche cm i barattoli e ho messo sul fuoco.

I pomodori devono bollire per circa 30 minuti dall’inizio del bollore, poi ho spento il fuoco e ho lasciato i barattoli a raffreddare senza toglierli dalla pentola.

Fatto questo i pomodori secchi sott’olio sono pronti per essere conservati per l’inverno!