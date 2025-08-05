"In cucina con Giulia": pomodori ripieni di tonno

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: I pomodori ripieni di tonno sono velocissimi da preparare e sono ideali per essere serviti come antipasto e anche come piatto unico da portare fuori.

Il pomodoro diviso a metà diventa un “guscio” da riempire con la sua polpa, il tonno e i capperi, il tutto viene rifinito da un ricciolo di maionese che, si sa, ben si abbina a questi sapori.

Li preparo spesso in estate per una cena leggera o per mio marito che pranza a lavoro e li adora.

Ecco i miei pomodori ripieni di tonno.

Ingredienti:

pomodori rossi non troppo maturi

tonno

capperi

sale e pepe

maionese

Per le quantità di tonno e capperi regolatevi in base ai vostri gusti a seconda di quale sapore preferite, tenendo sempre conto che i capperi sono abbastanza saporiti.

Io preferisco metterne pochissimi, di solito ne considero 1 o 2 (a seconda delle dimensioni) per ogni pomodoro.

Per prima cosa ho lavato i pomodori e li ho asciugati, poi li ho divisi in due tagliandoli orizzontalmente.

Li ho svuotati della polpa, che ho messo da parte in un piatto, per ottenere della calottine.

Ho unito alla polpa di pomodoro il tonno schiacciato bene con una forchetta con il suo olio e i capperi tritati finemente.

Ho aggiustato di sale e pepe e ho mescolato bene il tutto.

A questo punto ho salato leggermente le metà svuotate dei pomodori e le ho riempite con il composto di tonno preparato.

Ho sistemato i pomodori ripieni di tonno su un vassoio e li ho guarniti con un giro di maionese ed un cappero.

Li ho messi in frigo e li ho serviti freschi.

Vi consiglio di provare anche i pomodori ripieni con riso, un’altra versione di pomodori ripieni per chi è vegetariano.



