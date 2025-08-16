"In cucina con Giulia": pomodori ripieni con riso

da Sweet and Salty Corner

Quella dei pomodori ripieni con riso è una ricetta buonissima e molto comoda da preparare in estate. Infatti questi pomodori sono buonissimi appena sfornati ma lo sono altrettanto anche a temperatura ambiente; per questo si prestano bene per i pranzi al mare, in montagna o, per chi non è in ferie, in ufficio.

Possono assomigliare ad un primo piatto, ma in realtà sono un piatto unico se preparati con le patate di contorno.

Questi sono i miei pomodori ripieni con riso.

Ingredienti (per 1 pomodoro):

1 pomodoro

1 cucchiaio di riso

olio e.v.o.

aglio (facoltativo)

sale, pepe e basilico

1 patata

Il pomodoro più adatto a questa ricetta è l’insalataro rosso ma non troppo maturo e di media dimensione.

Per prima cosa ho lavato e asciugato il pomodoro. Dopo di che ho tagliato la calotta superiore e ho svuotato l’interno (semi e polpa) che ho rovesciato su un piatto e messo da parte.

Intanto in una casseruola ho messo a cuocere il riso con un filo d’olio,(se volete potete aggiungere anche uno spicchio di aglio che toglierete appena imbiondito), la polpa del pomodoro, il basilico, il sale e il pepe.

Ho lasciato cuocere 5 minuti.

A questo punto, aiutandomi con un cucchiaino, ho riempito di riso i pomodori che avevo già leggermente salato all’interno.

Ho riposizionato le calottine, ho unto leggermente con la mano l’esterno dei pomodori e li ho sistemati in una pirofila unta.

Ho lavato e sbucciato le patate e le ho tagliate a spicchi. Le ho salate, pepate e unite ai pomodori ripieni di riso ungendole con un filo d’olio.

Ho fatto cuocere pomodori e patate insieme a 180° finché il tutto non risulta ben cotto. Servite i pomodori ripieni con riso caldi o freddi a seconda dei vostri gusti e delle vostre esigenze!



