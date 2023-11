"In cucina con Giulia": polentine ripiene di formaggio con funghi porcini

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Polentine ripiene di formaggio con funghi porcini. Ricettina autunnale preparata a 4 mani con Marta. La polenta è lunga da preparare ma adesso in commercio se ne trovano tante qualità anche dalla cottura veloce. Noi abbiamo scelto una polenta ai 5 cereali con pochi minuti di cottura.

Ed ecco le nostre polentine ripiene di formaggio con funghi porcini.

Ingredienti (per 8 porzioni):

200 Gr circa di polenta

Acqua q.b.

10 porcini

8 cubetti di taleggio di circa 2 cm

Olio e.v.o.

Sale

Prezzemolo

Scalogno

Per prima cosa abbiamo preparato il condimento di funghi: abbiamo pulito i porcini e abbiamo tagliato a cubetti sia i gambi che “le teste” , poi li abbiamo cotti in padella con olio e.v.o., sale e prezzemolo.

Abbiamo tagliato il taleggio in cubetti grandi circa 2 cm.

Infine abbiamo cotto la polenta seguendo le istruzioni della confezione.

Abbiamo versato la polenta nei pirottini di alluminio riempiendoli per circa 2/3, abbiamo messo il cubetto di taleggio al centro e finito di riempire i pirottini.

Abbiamo fatto raffreddare le polentine per poterle sformare, poi le abbiamo messe in forno per circa 15 minuti.

Finalmente abbiamo portato in tavola le polentine ripiene di formaggio con funghi porcini ben calde!