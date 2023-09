Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": penne mascarpone e rucola 5 settembre 2023

5 settembre 2023 126

126 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Pasta mascarpone e rucola, una ricetta velocissima da preparare quando non si ha tempo per stare ai fornelli ma si vuole portare in tavola qualcosa di diverso. Perfetta anche se si hanno ospiti dell’ultimo minuto. Con soli 3 ingredienti si ottiene un risultato strepitoso. Questa è la pasta mascarpone e rucola. Ingredienti (per 4 persone):

320 gr circa di pasta (io penne ma si possono usare tutti i tipi di pasta)

80 gr di rucola

8/10 cucchiai di mascarpone

olio e.v.o.

sale Ho lavato la rucola, l’ho scolata bene e l’ho stesa su un canovaccio ad asciugare. Ho messo a cuocere la pasta in acqua bollente salata. Ho messo il mascarpone a sciogliere con un filo d’olio in una padella su fuoco bassissimo fino ad ottenere una crema, poi ho tolto dal fuoco. Ho sminuzzato al coltello la rucola e l’ho unita alla crema di mascarpone. Ho scolato la pasta lasciando dell’acqua di cottura da parte. Ho condito la pasta con la crema di mascarpone e rucola unendo anche poca acqua di cottura per rendere il tutto più cremoso. In pochi minuti questa pasta mascarpone e rucola è pronta!

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": penne mascarpone e rucola "In cucina con Giulia": penne mascarpone e rucola 2023-09-05T12:00:00+02:00 289 it Pasta mascarpone e rucola, una ricetta velocissima da preparare quando non si ha tempo per stare ai fornelli ma si vuole portare in tavola qualcosa di diverso PT1M /media/images/penne-rucola-mascarpone-700x529.jpg /media/images/thumbs/x600-penne-rucola-mascarpone-700x529.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 05 Sep 2023 12:00:00 GMT