"In cucina con Giulia": pappa al pomodoro "invernale"

Grosseto: La pappa al pomodoro è un piatto tipico toscano, nato essenzialmente come ricetta del riciclo ma che poi si è fatto spazio nelle cucine di casa e persino nei ristoranti.

Gli ingredienti principali sono pomodori ben maturi e il pane raffermo, soprattutto quello “sciocco” (ossia non salato) toscano.

Come dicevamo, da una ricetta di riciclo, la pappa al pomodoro è stata rivalutata ad ogni livello della cucina e casa mia non fa eccezione: a volte compriamo pane in più appositamente per prepararla!

In inverno si pone il problema che i pomodori in commercio, non essendo di stagione, non sono né succosi né abbastanza saporiti da poter realizzare un buon piatto.

Da qui l’idea di una versione “invernale” fatta con i pomodori pelati.

Forse non sarà la stessa cosa e i puristi delle ricette classiche avranno da ridire, ma a noi è piaciuta!

Ecco la mia pappa al pomodoro “invernale”.

Ingredienti (per 4/5 persone:

1 kg di pane toscano raffermo

600 gr di pomodori pelati

750 ml di brodo vegetale

olio e.v.o.

basilico secco

sale e pepe

mezzo scalogno

Per prima cosa si deve preparare il brodo vegetale mettendo a bollire in abbondante acqua fredda sedano, carote, patate, cipolla e pomodori nelle proporzioni che si preferiscono; si possono aggiungere, a gusto, anche altre verdure o erbe aromatiche. Io di solito mi limito a sedano, cipolla, carote e patate, al massimo il pomodoro.

Ovviamente se manca il tempo di preparare il brodo c’è sempre il trucco del dado, magari avendo cura di sceglierne uno senza glutammato o meglio ancora preparato in casa.

In un tegame si mette olio e.v.o. quanto basta e vi si fa rosolare lo scalogno che, una volta imbiondito (facendo attenzione a non bruciarlo) andrà tolto.

Una volta levato lo scalogno si aggiungono i pelati, sale, pepe e basilico.

Far cuocere i pomodori per almeno 10/15 minuti schiacciandoli con una forchetta o con un mestolo.

A questo punto si deve unire il brodo ben caldo, mescolare e aggiungere il pane tagliato a pezzetti.

Continuare la cottura mescolando spesso fino a che il pane si sarà ben sbriciolato e amalgamato al pomodoro e si sarà ottenuta la densità desiderata.

Infine manca l’assaggio per controllare se aggiustare di sale, pepe e basilico, dopo di che la pappa al pomodoro “invernale” è pronta!