"In cucina con Giulia": olive secche all'arancia

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Olive secche all’arancia... una ricetta tipica di questo periodo! Merita davvero togliere qualche oliva destinata al frantoio per prepararle. Sono ottime come aperitivo, e in tante altre occasioni.

Ecco le mie olive secche all’arancia.

Ingredienti:



olive nere secche

buccia di arancia

aglio

semi di finocchio

Peperoncino

olio

La prima operazione da fare è seccare le olive: ho messo le olive in un contenitore con abbondante sale e le ho lasciate all’aria. Le ho rimescolare un giorno sì e uno no fino a completa essiccazione.

A questo punto ho messo le olive in una terrina, le ho condite con l’olio e poi ho aggiunto aglio spezzettato, semi di finocchio, peperoncino e buccia di arancia a pezzetti.

Per le dose dei condimenti regolatevi in base ai vostri gusti.

Olive secche all’arancia pronte!