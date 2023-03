Rubriche "In cucina con Giulia": mozzarella in carrozza 14 marzo 2023

14 marzo 2023 143

143 Stampa



Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: La mozzarella in carrozza è un antipasto che io adoro. Fette di pan carrè ripiene di filante mozzarella, Il tutto ovviamente pastellato e fritto! La ricetta è facilissima da fare e richiede poco tempo per la preparazione. L’unico “difetto” è la frittura, ma ogni tanto si può fare uno strappo alla regola. Ecco la mia mozzarella in carrozza. Ingredienti: pan carrè

mozzarella

uova

farina

latte

olio per friggere

sale Per 8 triangoli di mozzarella in carrozza ho utilizzato 8 fette di pan carrè, una mozzarella e mezza, 2 uova e latte, farina e sale q.b. Per prima cosa ho tagliato la mozzarella a fettine e le ho disposte su una fetta di pancarrè, poi ho chiuso il “toast” con un’altra fetta di pan carrè. Ho tagliato il tutto a metà e ho ottenuto due triangoli di pan carrè ripieni di mozzarella. In tre piatti fondi separati ho messo latte, farina e uovo sbattuto (a cui si può aggiungere o meno una macinata di pepe nero). Ho passato ogni triangolo prima nel latte, poi nella farina e infine nell’uovo sbattuto. Ho fritto la mozzarella in carrozza fino a doratura, l’ho tolto dall’olio e messa a scolare su un foglio di carta da cucina. Appena tolte le mozzarelle in carrozza dall’olio le ho salate leggermente e le ho servite ben calde, così da risultare morbide e filanti ad ogni morso!

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": mozzarella in carrozza "In cucina con Giulia": mozzarella in carrozza 2023-03-14T12:00:00+01:00 345 it Chi non ha mai assaggiato la mozzarella in carrozza? Ecco i suggerimenti che vi proponiamo nella nostra ricetta PT2M /media/images/mozzarella-in-carrozza-big-960x657-1.jpg /media/images/thumbs/x600-mozzarella-in-carrozza-big-960x657-1.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 14 Mar 2023 12:00:00 GMT