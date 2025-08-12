"In cucina con Giulia": melanzane a filetti sott'olio

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Con l’orto è spesso stagione di conserve, stavolta è il turno delle melanzane a filetti sott’olio.

Ad essere sinceri sono un po' laboriose da preparare, ma abbiamo le scorte per tutto l’inverno. Soddisfazione garantita!

Ecco le mie melanzane a filetti sott’olio.

Ingredienti:

melanzane

aceto bianco

olio e.v.o.

sale

aglio

peperoncini freschi

Per prima cosa ho lavato le melanzane, le ho sbucciate e tagliate a filetti.

Ho messo le melanzane in uno scolapasta, le ho salate abbondantemente, poi le ho coperte con un piatto e vi ho messo sopra un peso.

Vanno tenute così finché non avranno perso l’acqua di vegetazione. Infine le ho scolate bene.

In una pentola ho messo a bollire una miscela di acqua e aceto in quantità pari.

Vi ho immerso le melanzane e le ho fatte cuocere per 3/4 minuti.

Le ho scolate bene e le ho messe ad asciugare su carta da cucina (meglio se all’aperto).

A questo punto ho messo le melanzane a strati nei vasetti di vetro, precedentemente sterilizzati, alternandole con pezzetti di aglio e fettine di peperoncino.

Ho versate l’olio nei vasetti fino a riempimento e li ho lasciati aperti coperti solo con un canovaccio.

Ho rimesso via via a livello l’olio assorbito dalle melanzane finché non smette di calare. Solo a questo punto si possono chiudere i vasetti di melanzane sott’olio con i loro tappi!