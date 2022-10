"In cucina con Giulia": marmellata di peperoni rossi

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: La marmellata di peperoni rossi, un accompagnamento per i formaggi da presentare per un aperitivo, un antipasto o da utilizzare per uno spuntino. Dopo la marmellata di peperoni gialli, che non ricordo se vi ho già presentato come ricetta, questa non poteva proprio mancare!

A volte uso queste marmellate di peperoni anche nei panini da portare fuori, con formaggio e/o hamburger vegetariani.

I peperoni mi piacciono cucinati in tutti i modi e la marmellata è un ottimo modo di conservarli anche per l’inverno.

Questa è la mia marmellata di peperoni rossi.

Per un vasetto da circa 500 gr di marmellata di Peperoni Rossi:



1 kg di peperoni rossi

500 gr di zucchero

2 dl di aceto di vino bianco

2 cucchiaini di peperoncino rosso tritato

2 cucchiaini di sale

Ho lavato bene i peperoni, li ho asciugati, ho eliminato semi e filamenti bianchi dall’interno, poi li ho spezzettati grossolanamente.

Ho messo i peperoni in una pentola con lo zucchero, l’aceto, il peperoncino (se non avete i peperoncini secchi da tritare va bene anche il peperoncino in polvere) e il sale e ho mescolato.

Ho fatto cuocere il tutto rigirando spesso con un mestolino di legno.

Quando i peperoni mi sono sembrati abbastanza cotti ho passato il tutto con il mixer ad immersione (va bene anche il passaverdure) e ho rimesso la pentola sul fuoco per far addensare.

Appena ottenuta la consistenza voluta ho invasato la marmellata bollente in vasetti precedentemente sterilizzati fino ad un cm dal bordo che deve essere pulito.

Per capire la consistenza della marmellata fate la “provale del piattino”: ho preso un cucchiaino di marmellata dalla pentola e l’ho appoggiato su un piattino che poi ho inclinato. Se la marmellata non scorre via troppo veloce allora è pronta, considerando che quando si raffredda tende a essere più densa)

Ho capovolto i barattoli per creare il sottovuoto e li ho lasciati raffreddare così e coperti con un canovaccio.

La marmellata di peperoni rossi è pronta per l’assaggio! Provatela anche con la ricotta!