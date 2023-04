Rubriche "In cucina con Giulia": maritozzi con la panna 11 aprile 2023

11 aprile 2023 156

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: I maritozzi con la panna sono dei dolci tipici di Roma; sono dei soffici e golosissimi panini dolci con un abbondante ripieno di panna. Ho cercato la ricetta dei maritozzi con la panna qua e là e alla fine ho scelto quella del pasticcere Sal de Riso. Ecco qua il risultato... i miei maritozzi con la panna. Ingredienti (per circa 20 maritozzi):

Per la pasta: 3 uova

1 kg di farina manitoba

150 gr di zucchero

35 gr di lievito di birra secco

75 gr di burro

75 gr di olio e.v.o.

300 gr di latte

2 pizzichi di sale

1 bacca di vaniglia

1 limone (o arancia) Per la glassa: 100 gr di zucchero

40 gr di acqua

Per il ripieno:

Panna montata q.b. Per prima cosa ho preparato un’emulsione sbattendo con la frusta elettrica i 3 tuorli, l’olio e un pizzico di sale. Ho messo questa emulsione in frigo a riposare per circa 30 minuti. Ho sciolto il lievito in poco latte intiepidito. In una terrina capiente ho mescolato la farina, i semini della bacca di vaniglia e lo zucchero, poi ho unito il lievito precedentemente sciolto, un pizzico di sale e gli albumi. Ho iniziato ad impastare aiutandomi con una forchetta, poi ho aggiunto il burro, il latte, la scorza del limone e l’emulsione di tuorli e olio. Ho continuato ad impastare con le mani fino ad ottenere una palla liscia, che ho coperto con un canovaccio umido e ho lasciato lievitare per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo ho suddiviso la pasta in tanti “panini”. Ho sistemato i maritozzi in una teglia rivestita di carta da forno lasciandoli abbastanza distanziati l’uno dall’altro. Li ho lasciati lievitare per altri 30 minuti. Ho preparato uno sciroppo mescolando l’acqua con lo zucchero su fuoco basso. Ho spennellato i maritozzi con questa glassa, poi li ho infornati in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti. Li ho lasciati raffreddare bene. Ho fatto un taglio in ogni maritozzo (su un lato o sulla superficie) e li ho riempiti con la panna montata. Se vi piace potete spolverizzare i maritozzi con la panna con lo zucchero a velo.

