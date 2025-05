"In cucina con Giulia": liquore amaretto di nespole

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Il liquore amaretto di nespole di sapore è molto somigliante al classico amaretto fatto con le mandorle ma questo viene fatto con ingredienti definibili “di scarto” visto che si utilizzano i noccioli delle nespole.

Quindi possiamo considerarla una ricetta del riciclo o comunque una ricetta economica. Infatti con la polpa delle nespole si può preparare la confettura.

Ecco il mio liquore amaretto di nespole.

Ingredienti (per circa 1 litro di liquore)

180 noccioli di nespola

500 ml di alcol (apposito per i liquori)

500 ml di acqua

400 gr di zucchero

La prima cosa è armarsi di santa pazienza e procurarsi i 180 noccioli dalle nespole facendo attenzione a non rovinare la pellicina esterna e scartando quelli che non risultavano perfettamente integri. Non sarà difficile adesso che le nespole cominciano a maturare!

Si lavano i noccioli, si sistemano su un canovaccio ad asciugare bene (avendo sempre cura di non rovinare la pellicina).

A questo punto si mettono in un barattolo a chiusura ermetica con l’alcol e si lasciano in un posto asciutto e buio per 2 mesi, agitandoli ogni tanto.

Passati i 2 mesi si prepara lo sciroppo di zucchero: in un pentolino ho messo acqua e zucchero e ho fatto sobbollire per un paio di minuti mescolando con un cucchiaio.

Intanto si filtra l’alcol dai noccioli che ho buttato via.

Si fa raffreddare lo sciroppo di zucchero e si unisce all’alcol insaporito dai noccioli.

A questo punto si mette il liquore amaretto di nespole nelle bottiglie e dopo qualche giorno si potrà bere. Io mi avvantaggio sempre e lo assaggio subito: già buono anche prima di riposarsi!