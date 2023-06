"In cucina con Giulia": insalata di rucola, melone e feta

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: L’insalata di rucola, melone e feta è un piatto fresco, goloso e nutriente da gustare per cena in estate, quando è troppo caldo per cucinare qualsiasi cosa.

Ovviamente si prepara in due minuti, però abbiamo preparato comunque qualcosa di buono! Un tocco in più che possiamo aggiungere per chi ama i sapori più decisi è un filo di glassa di aceto balsamico.

Questa è la mia insalata di rucola, melone e feta.

Ingredienti:

Rucola

Melone

Feta

Olio e.v.o

Sale

Come prima operazione ho lavato la rucola e l’ho messa in una ciotola.

Ho sbucciato il melone, ho tolto semi e filamenti e poi l’ho tagliato a tocchetti.

Ho tagliato anche la feta a cubetti.

Alla fine ho unito il melone e la feta alla rucola e ho condito il tutto con olio e sale.

Ho mescolato e portato in tavola l’insalata di rucola, melone e feta.





Lo sapevi che...: la feta è un formaggio tradizionale greco che viene fatto maturare in salamoia per circa 2 mesi. Proprio questo trattamento permette di non dovervi aggiungere conservanti.