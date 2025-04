Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": gateau di riso 19 aprile 2025

19 aprile 2025 212

212 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Il gateau di riso è un buonissimo piatto a base di riso, ragù e besciamella. Un pasto completo e sostanzioso perfetto anche per utilizzare del riso e del ragù se vi è avanzato. La ricetta è di zia Cecilia e ancora non l’avevo mai provata ma adesso credo che preparerò spesso questo piatto. Il mio gateau di riso. Ingredienti (per uno stampo con il buco al centro da 24 cm): 450 gr di riso

1 dose di Besciamella

Ragù q.b. ( a seconda dei gusti)

1 uovo

40 gr di parmigiano grattugiato

Pangrattato

Sale

Burro Per prima cosa ho preparato il ragù con la ricetta di casa mia, poi ho preparato la besciamella. Ho cotto il riso in abbondante acqua salata e l’ho scolato piuttosto al dente. Ho messo il riso in una ciotola capiente e l’ho condito con il ragù, la besciamella e il parmigiano grattugiato e ho mescolato bene il tutto. Ho unito l’uovo leggermente sbattuto e l’ho amalgamato al composto di riso. Ho imburrato bene uno stampo a cerniera con il buco al centro del diametro di 24 cm, ho spolverato con il pangrattato e vi ho rovesciato il composto di riso, ragù e besciamella. Ho livellato e ho cosparso la superficie con dei fiocchetti di burro e altro pangrattato. Ho infornato il gateau in forno già caldo a 180° per circa 10:15 minuti, giusto il tempo che si formi una crosticina dorata sulla superficie (per il tempo dipende dal forno). Ho sfornato il gateau, l’ho lasciato riposare per qualche minuto e l’ho rovesciato sul piatto da portata con una manovra veloce e decisa per sformarlo senza romperlo. Ecco pronto il gateau di riso!

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": gateau di riso "In cucina con Giulia": gateau di riso 2025-04-19T16:00:00+02:00 364 it Il gateau di riso è un pasto completo e sostanzioso, perfetto anche per utilizzare del riso e del ragù avanzato da altre ricette. PT2M /media/images/11-gateau-di-riso.jpg /media/images/thumbs/x600-11-gateau-di-riso.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 19 Apr 2025 16:00:00 GMT