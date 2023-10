"In cucina con Giulia": fusilli casarecci con ragù grossolano

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Il piatto del giorno è fusilli casarecci con ragù grossolano. Un primo piatto di quelli da trattoria, poca raffinatezza ma tanto tanto gusto!

Il ragù grossolano si chiama così perché è fatto con la carne tagliata a coltello. Devo dire che ultimamente mi sto facendo una cultura di ricette con influenze meridionali e questa è una delle migliori provate finora.

Ecco i fusilli casarecci con ragù grossolano.

Ingredienti (per 2/3 persone):



250 Gr di fusilli casarecci (li ho trovati al supermercato nel banco frigo)

200 gr di carne mista a fette spesse

200 gr di passata di pomodoro

Olio e.v.o.

Peperoncino

Vino per sfumare

Mezzo dado

Scalogno

Per prima cosa bisogna preparare la carne per il ragù: bisogna tagliare le fette a cubetti.

In una padella capiente va messo lo scalogno tritato con dell’olio e bisogna farlo soffriggere per pochissimi istanti.

Poi bisogna aggiungere la carne e va fatta rosolare.

Si sfuma il tutto con il vino e, una volta evaporato, si aggiunge la passata di pomodoro, il dado e il peperoncino.

A questo punto si deve far cuocere aggiungendo acqua via via quando necessario. Se lo gradite si può aggiungere dell’origano o del basilico. Intanto si mette a cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata.

Si scola la pasta e si ripassa nel sugo.

Adesso basta mettere i fusilli casarecci con ragù grossolano nei piatti e terminare con un abbondante spolverata di pecorino romano grattugiato.

A questi punto direi… provate questo piatto e fatemi sapere!