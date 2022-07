"In cucina con Giulia": frittelle di zucchine

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Le frittelle di zucchine sono adatte ad essere servite come antipasto, contorno o aperitivo. Sono buonissime, sfiziose e davvero comode perché oltre ad avere una ricetta veloce, possono essere preparate in anticipo visto che risultano molto gustose anche a temperatura ambiente.

Io stavolta ho utilizzato del basilico per dare una nota di profumo e di sapore in più ma sono da provare anche con la menta!

Ecco le mie frittelle di zucchine.

Ingredienti (per 4/5 persone):

3 zucchine abbastanza grandi

4 uova

7 cucchiai di farina

olio e.v.o

basilico (o menta)

sale

pepe

Ho lavato le zucchine, le ho sminuzzate (per fare prima mi sono aiutata con il robot da cucina) e le ho condite con un filo d’olio, sale e pepe.

Poi ho sminuzzato anche il basilico e l’ho unito alle zucchine.

A questo punto ho preparato la pastella: ho sbattuto le uova con un cucchiaio d’acqua e ho aggiustato di sale e pepe.

Ho aggiunto la farina e l’ho amalgamata alle uova.

Infine ho incorporato le zucchine con la pastella.

Se utilizzate un robot da cucina basterà togliere le lame e sostituirle con lo strumento per impastare, poi potrete unire tutti gli ingredienti nel boccale in cui sono già presenti le zucchine e far andare per pochi secondi.

In una padella ho scaldato pochissimo olio (deve solo ungere il fondo!) e ho rovesciato il composto a cucchiaiate appiattendolo per ottenere delle “frittatine”.

Ho fatto cuocere e ho servito le frittelle di zucchine!