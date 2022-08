annuncio Rubriche "In cucina con Giulia": fiori di zucca fritti 16 agosto 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: I fiori di zucca fritti sono un piatto immancabile nel menu estivo, almeno a casa mia. Li prepariamo abbastanza spesso anche se il fritto non è propriamente definibile “sano”. Però è buono! Tra i tanti tipi di pastelle che esistono quella che uso più frequentemente, per dare un’apparenza light alla ricetta, è quella senza uova. Questi sono i miei fiori di zucca fritti. Ingredienti:

3/4 fiori di zucca a persona

farina

acqua

olio per friggere Per prima cosa ho pulito i fiori di zucca: ho eliminato i gambi, le foglioline verdi esterne e il pistillo intorno, poi li ho lavati e asciugati bene. Ho preparato la pastella amalgamando la farina con acqua q.b. ad ottenere una consistenza fluida ma non troppo liquida. A questo punto ho passato i fiori nella pastella e ho messo a friggere nella padella con l’olio già caldo. Una volta dorati ho messo i fiori di zucca fritti a scolare su un foglio di carta da cucina, li ho salati e serviti subito.

