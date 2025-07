"In cucina con Giulia": fichi sciroppati

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Per rimanere in tema conserve, oggi fichi sciroppati.

I fichi del mio alberino, in questo periodo, sono tanti e belli grossi, perciò per conservarli ho deciso di provare anche questa ricetta. La preparazione è davvero veloce, un po’ più lunga è invece la cottura. E ci vuole un po’ di attenzione nei vari passaggi come per tutte le conserve in barattolo.

Ecco i miei fichi sciroppati.

Ingredienti:

fichi

La prima operazione è ovviamente la sterilizzazione dei barattoli e dei tappi: vanno lavati bene, poi messi in una pentola con acqua fredda che li ricopra di qualche cm e bisogna aver cura di disporre dei canovacci tra un barattolo e l’altro per evitare che si rompano. A questo punto devono bollire per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo si spenge il fuoco e si lasciano i barattoli a raffreddare ancora immersi nell’acqua.

Ma veniamo alla preparazione dei fichi: li ho sbucciati eli ho schiacciati leggermente. Li ho messi nel barattolo e ho riempito fino ad 3-4 cm dal bordo. Ho chiuso avvitando bene i tappi.

In una pentola dai bordi alti ho disposto nuovamente i barattoli con il canovaccio tra uno e l’altro ricoperti di acqua.

Ho lasciato bollire per circa 30 minuti e poi ho tolto dal fuoco.

Durante questa “cottura” si forma il liquido dolce in cui i fichi rimarranno immersi.

Una volta raffreddati i fichi sciroppati sono pronti per essere consumati.