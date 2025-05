"In cucina con Giulia": farro con pomodorini, mozzarella e fiori di zucca

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Il farro con pomodorini, mozzarella e fiori di zucca è una di quelle ricette che nascono come svuotafrigo e diventano un must per l’estate! Avevo un sacco di pomodorini e fiori di zucca dell’orto e quale miglior uso se non un’insalata fredda? Ricetta semplicissima, veloce da assemblare, sana e ovviamente fresca.

I tempi per la preparazione variano in base a che tipologia di farro si utilizza: il farro decorticato contiene più fibre ma necessita di una preparazione più lunga, va infatti tenuto in ammollo per circa 8 ore e deve cuocere per 1 ora; il farro perlato richiede invece solo una bollitura di circa 30 minuti.

Ecco il farro con pomodorini, mozzarella e fiori di zucca.

Ingredienti (per 4 persone):

300 gr circa di farro già cotto

pomodorini

fiori di zucca

mozzarella

olio e.v.o.

sale

basilico

Non ho inserito volutamente le quantità degli ingredienti, poiché le proporzioni possono essere fatte in base ai propri gusti e alle quantità disponibili. Io ho utilizzato più pomodorini rispetto ai fiori di zucca e circa una mozzarella e mezza.

Per prima cosa ho pulito e lavato i fiori di zucca e li ho tagliati a listarelle, poi ho messo l’olio a scaldare in una padella e li ho fatti appassire per pochi istanti salandoli leggermente.

Ho tagliato i pomodorini a metà, la mozzarella a cubetti e sminuzzato il basilico.

A questo punto ho messo il farro in una insalatiera, ho unito tutti gli ingredienti e mescolato bene. Aggiustare di sale se occorre.

Il farro con pomodorini, mozzarella e fiori di zucca è pronto.. per la tavola, per il mare o per la montagna!